Wenn ihr die ab 31. Mai im Handel verfügbare PC Games 06/2017 aufschlagt, findet ihr dort den Vorabtest zur heute veröffentlichten Weltraum-Roquelike-Erkundung The Long Journey Home. Die für den Vorabtest zur Verfügung stehende Version war noch nicht fertig, was sich in einigen auffälligen Punkten wie etwa der ungenauen Steuerung der Landefähre oder aber auch in kaum spielbaren Zufalls-Universen mit zu hohem Schwierigkeitsgrad bemerkbar machte. Schon während der Testphase zu The Long Journey Home erfolgten einige Updates und auch für die Zeit nach unserem Redaktionsschluss für die Ausgabe 06/2017 kündigten die Entwickler weitere Optimierungen und Verbesserungen an, die sich im Spiel - insbesondere im einsteigerfreundlich gehaltenen Explorer-Modus - widerspiegeln sollen. Um die spannende Heimreise der Daedalus-Crew zur Erde fair zu testen, haben wir uns daher dafür entschieden, eine finale Spielspaßwertung erst für die heute erschienene Release-Version zu vergeben, mit der wir uns aktuell eingehend befassen.

The Long Journey Home: Jede Alien-Rasse im Spiel hat so ihre Besonderheiten, die ihr erst mal herausfinden müsst. Quelle: PC Games Schon jetzt steht für uns fest, dass The Long Journey Home eine Menge Spaß machen kann, aber es ist sicher kein Spiel, dass es einem leicht macht, sich sofort darin zu verlieben. Eine starke, das Gameplay beeinflussende Zufallskomponente, eine mitunter knifflig ausfallende Steuerung - das schmeckt nicht jedem. Grafisch in charmanter Comic-Atmosphäre präsentiert, ist die Reise durchs Universum ein eher bockschweres Unterfangen, indem ihr nur durch fleißiges Ausprobieren herausfindet, wie man am besten mit den verschiedenen Alien-Völkern umgeht, welches Metall, Mineral und Gas sich am ehesten abzubauen lohnt und welche Items man besser verkauft oder behält. Doch durch die immer neuen Spielwelt-Kombinationen, die sich durch die eine Code-Generierung ergeben, erfährt man als Spieler mit jedem Durchgang neue Feinheiten, die zum Weiterspielen motivieren können. Sobald die daraus resultierende Spielspaßwertung zu The Long Journey Home für uns feststeht, findet ihr den dazugehörigen Test-Artikel auf pcgames.de. Mehr zu The Long Journey Home findet ihr auf unserer Themenseite.

Von Stefan Weiß

