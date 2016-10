Im Dezember 2002 wurde The Legend of Zelda: The Wind Waker erstmals in Japan für den Nintendo GameCube veröffentlicht. Wenige Monate später folgte im Mai 2003 die Version für den europäischen Markt. Fast 14 Jahre nach dem Launch des Spiels hat der YouTuber Fish_Waffle64 eine Möglichkeit herausgefunden, wie man den Bossgegner "Carniphora" - eine große Pflanze am Ende des Verbotenen Hains - mit einer einzigen Aktion sofort erledigen kann. Normalerweise muss der Spieler mit dem Bumerang die Pflanze von der Decke lösen, um anschließend mit dem Schwert ordentlich Schaden auszuteilen. Gießt man allerdings einfach "Tanntopisches Wasser" auf Carniphora, hat man den Boss mit einem Treffer besiegt. Der YouTuber hat den kurzen Kampf in einem Video festgehalten.



Bei der Version im veröffentlichten Video handelt es sich um das HD-Remaster, das für die Wii U im Jahr 2013 erschienen ist. Der Trick funktioniert jedoch auch im Original für den Nintendo GameCube, wie bereits bestätigt wurde. Möglicherweise können dadurch auch die aktuellen Speedrun-Rekorde für The Legend of Zelda: The Wind Waker weiter verbessert werden. Der aktuelle Bestwert liegt bei 3:55:54 Stunden und wurde von ChaoticAce mit der japanischen GameCube-Version des Spiels erzielt.

Quelle: NintendoLife