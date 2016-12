Nintendo arbeitete ursprünglich an einem direkten Sequel zu The Legend of Zelda: The Wind Waker, das 2003 für Gamecube beziehungsweise Wii erschien. Spielen sollte dieses, im Gegensatz zum Original, vorwiegend an Land. Warum diese Pläne zu den Akten gelegt wurden, hat Graphics Artist Satoru Takizawa jetzt erstmals in dem Buch "The Legend of Zelda: Art & Artifacts" (ab Februar 2017 auch in Europa) erläutert. Hauptgrund war demnach der verwendete Grafikstil. Nintendo vertraute bei The Legend of Zelda: The Wind Waker erstmals auf eine ziemlich bunte Celshading-Optik mit einem sehr jung anmutenden Link als Protagonisten.

Obwohl durchaus gelungen, kam dieser Stil bei vielen Fans der Reihe damals gar nicht gut an: "Zu kindlich", lautete ihr Urteil. Takizawa denkt, dass die Anfang des Jahrtausends grassierende Hysterie um die Herr-der-Ringe-Filme ihren Teil hierzu beigetragen habe. Die Folge waren letztlich unbefriedigende Verkaufszahlen. The Legend of Zelda: The Wind Waker ging in den ersten Jahren nach Release gerade einmal halb so oft über die Ladentheke wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dennoch legte Nintendo das Spiel etwa zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release neu für Wii U auf. The Legend of Zelda: The Wind Waker HD verkaufte sich dort weitere 2 Millionen Mal.

So kam es, dass zum Generationswechsel Gamecube / Wii anstatt The Legend of Zelda: The Wind Waker das mit einer "realistischeren" beziehungsweise erwachseneren Grafik ausgestattete The Legend of Zelda: Twilight Princess auf den Markt kam. Auch hiervon existiert ein überarbeitetes HD-Remaster für Wii U. Im nächsten Jahr geht es weiter mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Wii U und Switch. Auch bei diesem Teil gab und gibt es es seit der Ankündigung Kritik am Grafikstil. Der Wunsch, wonach Nintendo lieber auf die Optik der E3-2012-Tech-Demo setzen sollte, wurde nicht erhört. Ob The Legend of Zelda: Breath of the Wild deshalb erneut bei der Masse durchfällt, bleibt abzuwarten.

Quelle: NintendoEverything