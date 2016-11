Endlich! Der neue Zelda: Majora's Mask-Soundtrack Time's End II von Theophany ist erhältlich! Bereits vor fast vier Jahren gab es Teil 1 des komplett selbst aufgelegten Soundtracks Time's End pünktlich zum Ende der Welt des Maya-Kalenders. Der Künstler verpackte die typischen Majora's Mask-Musik-Themen in eigene Arrangements und veröffentlichte danach den ersten Teil seines Werks. Das Spiel The Legend of Zelda: Majora's Mask gilt unter eingefleischten Fans als heimlicher Liebling. Zwar bevorzugt die Masse an Spielern klar den N64-Ableger Ocarina of Time, in Majora's Mask führte Nintendo allerdings die bisher umfassendsten Änderungen am Spielprinzip ein. Übrigens, den Kurzfilm in 4K-Auflösung zu Majora's Mask haben wir euch unterhalb des Soundtracks eingebunden.

Link verschlug es nach Termina, wo das Horror Kid unter dem Einfluss der Majora-Maske einen Mond auf die Erde stürzen lässt. Held Link hat nun drei Tage und drei Nächte Zeit, das Unheil abzuwenden und Termina samt Unruh-Stadt und seine Bewohner zu retten. Zum Glück erkämpft sich Link seine Okarina vom Horror-Kid zurück und spielt das Lied der Zeit. Danach beginnt er erneut am ersten Tag und manipuliert von nun an die Zeit. Wir binden euch den zweiten Teil des Majora's Mask-Soundtracks Time's End II unterhalb dieser Zeilen im Stream ein. Downloaden dürft ihr euch die Songs in unterschiedlichen Formaten für einen selbstgewählten Betrag, den ihr per paypal bezahlen dürft. Über Teil 1 des Soundtrack-Remixes haben wir bereits berichtet, dort findet ihr auch den Download-Link zum Gratis-Download. Auf Theophanys Webseite gibt es weitere Projekte und tolle Soundtracks.



<a href="http://theophany-rmx.bandcamp.com/album/times-end-ii-majoras-mask-remixed">Time's End II: Majora's Mask Remixed by Theophany</a>