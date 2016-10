Zelda: Breath of the Wild - Video zeigt die Wettereffekte

22.10.2016 um 16:15 Uhr Dieses neue Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild zeigt die durchaus beeindruckenden Wettereffekte, die das Action-Adventure zu bieten hat. Zelda: Breath of the Wild erscheint nach aktuellem Stand im März des kommenden Jahres sowohl für Nintendos aktuelle Heimkonsole Wii U als auch den Nachfolger NX.

