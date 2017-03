The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Timelapse-Video - Blitze, Wetter und Tageszeiten

03.03.2017 um 09:15 Uhr The Legend of Zelda: Breath of the Wild verfügt, wie jedes gute Open-World-Spiel, über wechselnde Tageszeiten und Wetterbedingungen. In unserem Timelapse-Video stellen wir euch beides vor!

