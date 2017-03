Zelda: Breath of the Wild im Test:

Zelda: Breath of the Wild im Test: Open-World-Meisterwerk

Zelda: Breath of the Wild:

Zelda: Breath of the Wild: Test-Übersicht - Heißer "Spiel des Jahres"-Kandidat

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Synchro-Vergleich Englisch/Deutsch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - wir durchqueren im Video die Spielwelt!

Zelda: Breath of the Wild:

Zelda: Breath of the Wild: Neuer Patch fügt DLC-Menü hinzu

Zelda: Breath of the Wild im Test:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild:

Aktuelles zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

1 "The Legend of Zelda: Breath of the Wild - wir durchqueren im Video die Spielwelt!"

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - wir durchqueren im Video die Spielwelt!

22:13 The Legend of Zelda: Breath of the Wild - wir durchqueren im Video die Spielwelt!

Mehr zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet ihr auf unserer Themenseite.

02.03.2017 um 16:45 Uhr The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist groß - sehr, sehr groß. Wie groß, das zeigen wir in diesem Video - indem wir einmal komplett durch die Spielwelt rennen. Dabei haben wir die Geschwindigkeit um den Faktor 2 erhöht.

video

1222189

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Von Nordwest nach Südost - wir durchqueren im Video die Spielwelt!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist groß - sehr, sehr groß. Wie groß, das zeigen wir in diesem Video - indem wir einmal komplett durch die Spielwelt rennen. Dabei haben wir die Geschwindigkeit um den Faktor 2 erhöht.

http://www.videogameszone.de/The-Legend-of-Zelda-Breath-of-the-Wild-Spiel-55092/Videos/Spielwelt-durchqueren-1222189/

http://www.videogameszone.de/screenshots/medium/2017/03/Zelda-Video-Einmal-komplett-durch-die-Spielwelt-YT_b2teaser_169.jpg

video-special

videos

http://vcdn.computec.de/ct/2017/3/73130_sd.mp4