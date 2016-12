Zelda: Breath of the Wild - 4-minütiges Let's Play mit neuen Spielszenen

04.12.2016 um 11:15 Uhr Gleichzeitig mit dem "Life in the Ruins"-Trailer hat Nintendo auch ein neues, offizielles Let's Play zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ins Netz gestellt. Zu sehen gibt es knapp vier Minuten neue Spielszenen aus Links nächstem Abenteuer. Gespielt wurde zweifelsfrei die Wii-U-Version.

Mehr zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet ihr auf unserer Themenseite.