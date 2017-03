The Legend of Zelda: Breath of the Wild: ​Video-Grafikvergleich - Switch vs. WiiU

12.03.2017 um 09:15 Uhr The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Video-Grafikvergleich - das Video vergleicht die beiden Versionen des neuen Zelda in grafischer Hinsicht miteinander. Welche Version hat die Nase vorn? Schaut euch unseren Vergleich an.

