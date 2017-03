The Legend of Zelda - Breath of the Wild: So funktioniert das Crafting - Video-Guide

08.03.2017 um 14:15 Uhr Wer arbeitet, muss auch essen - und da Fast-Food-Filialen in Hyrule weit und breit nicht in Sicht sind, muss Link selbst an den Kochtopf. Wir erklären im Video, wie Crafting in The Legend of Zelda: Breath of the Wild funktioniert!

