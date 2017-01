The Legend of Zelda: Breath of the Wild - ​20 Minuten Switch-Gameplay im Video

23.01.2017 um 13:15 Uhr Wie spielt sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Nintendos Switch? Dieses Gameplay-Video zeigt weitere Einblicke in die Switch-Fassung des kommenden Link-Abenteuers. Zu sehen ist unter anderem der Anfang des Spiels - heftige Spoiler sind entsprechend nicht zu erwarten. Außerdem gibt's Erklärungen von Zelda-Produzent Eiji Aonuma. Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 für Nintendo Switch und Wii U.

Mehr zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet ihr auf unserer Themenseite.