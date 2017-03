In The Legend of Zelda: Breath of the Wild das Master Schwert finden? Kein Problem! Wir erklären euch in diesem Guide zum legendären Heldenschwert, wie ihr Links gewohntes Schwert erhaltet. Dabei verraten wir euch nicht nur den genauen Fundort, sondern auch, welche Voraussetzungen ihr mitbringen müsst. So einfach macht es das Spiel dem erwachten Helden nämlich nicht. Neben dem Master Schwert trifft Link am Fundort obendrein auf einen altbekannten Charakter aus dem Zelda-Universum. Seid euch bewusst, dass der folgende Guide logischerweise Spoiler enthält. Solltet ihr also das Master Schwert sowie die Story dahinter in Breath of the Wild selbst erleben wollen, so lest ab hier nicht mehr weiter, sondern begebt euch selbst auf die Suche.

Zelda: Breath of the Wild - Das Master Schwert finden

Ihr startet am besten am Stall des Waldes. Quelle: pcgames.de Solltet ihr bisher lediglich durch die Spielwelt von Breath of the Wild gewandert sein, dann habt ihr vielleicht die Gerüchte an den Ställen oder in den Siedlungen aufgeschnappt. Irgendwo in Hyrule gibt es ein legendäres Schwert des Helden. Wie bereits in klassischen Zelda-Spielen wie A Link to the Past müsst ihr dafür einen Wald aufsuchen - genauer den Wald von Hyrule. Diesen findet ihr nördlich von Schloss Hyrule und westlich des Todesberges. Vom Stall des Waldes aus nehmt ihr den Pfad nach Norden. Bevor ihr den Wald der Krogs betretet, müsst ihr zunächst die verlorenen Wälder durchqueren. Nehmt eine Fackel mit und lauft den brennenden, stationären Fackeln hinterher.

Ihr erreicht irgendwann zwei Fackeln nebeneinander mit einem düsteren, gruseligen in der Mitte. Von hier aus gibt es keine Lichter mehr. Hier legt Zelda: Breath of the Wild glücklicherweise ein Autosave an. Ihr kehrt also zu den beiden Fackeln zurück, falls ihr euch verlauft. Der Trick ist, den Bäumen mit den Gruselgesichtern zu folgen - genauer den Handzeichen ihre Arm-Äste. Ihr erreicht den Wald der Krogs und lauft dann auch direkt auf den Platz zu, bei dem das Master Schwert feststeckt. Gleichzeitig trefft ihr auf einen (ur-)alten Freund aus vergangenen Abenteuern - den Deku-Baum. Mehrere hundert Jahre seit Ocarina of Time müssen also vergangen sein, dass der Nachkomme des Dekus-Baumes in Ruhe wachsen konnte.

Zelda: Breath of the Wild - Das Master Schwert herausziehen

Bevor ihr euch das Schwert holt, solltet ihr rechts am Deku-Baum entlang laufen. Ihr findet rechts hinter dem Dekubaum einen Schrein, den ihr als Teleport-Punkt nutzen dürft. Das Master Schwert an sich zieht ihr allerdings nicht so einfach aus dem Sockel. Dafür benötigt Link satte 13 Herzen. Achtung, es müssen richtige Herzen sein, keine durch Nahrung erworbenen, gelben Bonus-Herzchen. Braucht ihr noch ein Herz-Container, so erledigt einfach die Prüfungen der Kroks sowie die Schrein hinter dem Deku-Baum. Ihr zieht das Schwert damit dann heraus und genießt die Cutscene von Zelda: Breath of the Wild.

Zelda: Breath of the Wild - Die Vorteile des Master Schwertes - Die Vorteile

Das Master Schwert geht niemals kaputt, aber : wenn es zu viel genutzt wird, muss es neu aufgeladen werden

: wenn es zu viel genutzt wird, muss es neu aufgeladen werden Mit voller Gesundheit schießt ein Strahl auf Gegner (wie auch in den klassischen Zelda-Spielen)

Das Schwert glüht blau, sobald ihr einem Gegner gegenübersteht, der anfällig gegen das Master Schwert ist (Boss oder Ganon)

In dieser Situation steigt der Schaden von 30 auf 60

In Schloss Hyrule glüht es immer blau

Zelda: Breath of the Wild - Video: Master Schwert-Fundort & Cutscenes - SPOILER