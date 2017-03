Alle Dungeons in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gelöst - In der Hauptquest "Die Vier Titanen" lautet eure Aufgabe, die Titanen Vah Rudania, Vah Medoh, Vah Ruta sowie Vah Naboris zum Kampf gegen die Verheerung Ganon als Unterstützung zu gewinnen. Dafür besucht ihr die vier Völker Goronen, Orni, Zora sowie Gerudo in ihren einzelnen Regionen. Wir zeigen euch Video-Guides mit Tipps zur Befreiung der Titanen. Dabei löst ihr Rätsel mit Hilfe der Werkzeuge eures Shiekah-Steins oder besiegt von der Verheerung infizierte Gegner. Einer vorgegebenen Reihenfolge für die Titanen folgt ihr dabei nicht. Je nach gusto besucht ihr die einzelnen Regionen des Spiels. Folgt hierfür einfach dem Questmarker. Die einzelnen Karten für die Regionen schaltet ihr frei, indem ihr die Türme der Regionen erklimmt und mittels Shiekah-Stein freischaltet.

Den Titanen Vah Rudania findet ihr bei den Goronen, Vah Medoh bei den Volk der Orni. Um zu Vah Ruta zu gelangen, besucht ihr die Zoras. Vah Naboris findet ihr in der Wüste der Gerudos. Es ist auch möglich, ohne einen Titanen Ganon gegenüberzutreten. Allerdings gestaltet sich dieser Versuch als sehr anspruchsvoll. Außerdem erhaltet ihr in den einzelnen Regionen respektive bei den einzelnen Völkern von The Legend of Zelda: Breath of the Wild jede Menge Nebenquests samt Belohnungen und mehr. Es ist also absolut empfehlenswert, alle Regionen zu besuchen. Hinweis: In den folgenden beiden Video-Guides bieten wir euch Tipps zu den Dungeons der Titanen Vah Ruta und Vah Naboris. In einem Update folgen die beiden anderen Dungeons in den kommenden Tagen.

Ihr benötigt Hilfe bei den Schreinen von Zelda: Breath of the Wild? Dann nutzt doch unsere Video-Guides zu allen Schreien des Spiels. Dabei helfen wir euch bei den teils knackigen Rätseln und Geschicklichkeitspassagen. Solltet ihr euch noch nicht zum Kauf des Hyrule-Abenteuers für Nintendo Switch oder Wii U durchgerungen haben, so empfehlen wir euch unseren umfassenden Test-Bericht zu Zelda: Breath of the Wild. Darin schildert unser Tester die Stärken und Schwächen des Spiels. Alle weiteren Videos, Screenshots und jede Menge Infos rund um Links neues Open-World-Abenteuer findet ihr auch zusammegefasst auf unserer Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Video-Guide - Vah Naboris (Gerudos)

Diesen Titanen in Zelda: Breath of the Wild findet ihr bei den Gerudos in der Wüste.

Video-Guide - Vah Ruta (Zoras)

Diesen Titanen in Zelda: Breath of the Wild findet ihr bei den Zoras im Dorf an der Quelle des Zora-Flusses.