Seit vergangener Woche haben wir Gewissheit: The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll zeitgleich mit der Nintendo Switch in den Handel kommen. Zwar ist die neue Nintendo-Konsole nicht zwingend nötig, um Breath of the Wild zu erleben - das Spiel erscheint auch für die alte Hardware Wii U - doch wer zur neuen Hardware greift, soll laut Nintendo einige Vorteile genießen. Gegenüber IGN äußerte sich Zelda-Produzent Eiji Aonuma: "Das Gameplay ist auf Wii U und Switch komplett gleich. Die Steuerung der beiden Konsolen ist ziemlich identisch. Wenn du allerdings im TV-Modus spielst, steigen Auflösung und Tonqualität", verspricht Aonuma künftigen Switch-Besitzern. Offenbar soll das Spiel im TV-Modus auf 900p kommen, während im Handheld-Modus nur 720p dargestellt werden sollen.

Allgemein sollen die Unterschiede zwischen der Wii-U- und Switch-Fassung allerdings wohl erstaunlich marginal ausfallen. So soll Breath of the Wild auf der Switch laut Aonuma deutlich schneller geladen werden, was darauf zurückzuführen ist, dass die neue Hardware wieder auf Spielmodule setzt statt auf optische Speichermedien, wie die Wii U. Das soll es dann aber wohl auch bereits gewesen sein: "Als ich vorhin sagte, dass Gameplay und Spielerfahrung gleich sind, meinte ich damit auch die Bildrate", bekräftigt Aonuma.

Auch Zelda-Erfinder Shigeru Miyamoto bestätigte noch einmal, dass es nur wenige Unterschiede geben soll. "Die Spielwelt von Breath of the Wild ist nahtlos. Wenn das Spiel seine Landschaft darstellen will, gibt es viel zu berechnen, das ist also eine gewisse Herausforderung", so Miyamoto. "Aber während du spielst, gibt es keinerlei Unterschiede zwischen den beiden [Versionen]."

Keine Vorteile in der Bildrate also - ob die Switch-Fassung dafür mit hübscherer Grafik aufwarten wird, sagten die Nintendo-Mitarbeiter nicht. Völlig undenkbar wäre eine nahezu gleiche Optik auch nicht: Schon The Legend of Zelda: Twilight Princess war für Nintendos Gamecube und Wii erschienen, und hatte Wii-Nutzern abgesehen von Features wie einem Breitbild-Modus fast keine Vorteile gebracht. Für Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild besucht ihr auch in Zukunft unsere Themenseite.

Quelle(n): IGN (1,2)