The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Was uns nervt und was uns gefällt - Videos

Wir ihr in unserem Test nachlesen könnt, ist Nintendos The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein sehr gutes Spiel geworden. Doch ist es auch perfekt?

Wir haben für euch zwei Videos zusammengestellt, in denen wir euch erklären, was wir am Spiel besonders gut finden und was uns nervt. Den Anfang machen die Dinge, die uns besonders gut gefallen haben. Dazu gehört beispielsweise die große Open World, die niemals leer oder langweilig ist. Daneben begeisterte uns die enorme Entscheidungsfreiheit, über die ihr bestimmen könnt, was ihr tun möchtet. Wollt ihr die nächste Hauptmission erfüllen oder lieber erst mal die Welt erkunden oder vielleicht ein paar Rohstoffe sammel? In Breath of the Wild wird es nicht langweilig. Was uns noch begeistern konnte, seht ihr im Video.

Allerdings besitzt The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch einige Macken und manche Dinge haben uns genervt. Dazu zählt unter anderem die deutsche Sprachausgabe, denn nicht alle Sprecher können überzeugen und passen zu den Figuren. Hinzu kommt, dass auch nicht alle Texte vertont sind und man hin und wieder auf NPCs trifft, deren Dialoge man lesen muss. Zudem nerven ein wenig manche verwaschenen Texturen und leichte Ruckler bei einigen Szenen. Im Video zeigen wir euch, was uns noch nicht so gut gefallen hat.