Wer The Legend of Zelda: Breath of the Wild nun schon eine Weile gespielt hat, wird an verschiedensten Punkten der Spielwelt immer wieder über eine mysteriöse Figur gestolpert sein: den Ziehharmonika spielenden Kass. Der Vogel vom Volk der Rito singt geheimnisvolle Lieder und bringt den Spieler auf die Spur versteckter Schreine und Schätze - und lässt sich mit ein wenig Anlauf verschieben, wie der ausdauernde Youtuber nesis herausgefunden hat. In seinem neuen Video zwingt er den Vogel, auf sich selbst zu treffen, indem er ihn über zwei Stunden lang durch Hyrule zu einem anderen Ort schiebt, an dem man ebenfalls auf den Vogel trifft. Leider scheinen sich die beiden Versionen von Kass gegenseitig nicht zu erkennen.



Es ist nicht das erste Mal, dass Spieler von The Legend of Zelda: Breath of the Wild Schabernack in der großen Welt des Spiels trieben: In den vergangenen Wochen gab es etwa diverse Videos, die zeigten, wie sich mithilfe der spielgegebenen Werkzeuge verrückte Fortbewegungsmittel wie Fluggeräte oder Gokarts bauen lassen. Nun ist aber nicht davon auszugehen, dass sich Kass auf ewig durch Hyrule schieben lassen wird: Nintendo arbeitet stets daran, das ohnehin sehr polierte Spiel weiter zu verbessern, und behob etwa erst kürzlich einen Pfeil-Exploit. Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um The Legend of Zelda: Breath of the Wild haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

Via Kotaku