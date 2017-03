Das heiß herbeigesehnte The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien am vergangenen Freitag, und bietet Spielern rund um den Globus seitdem eine riesige, offene Spielwelt, die dazu einlädt, dutzende Stunden in ihr zu versenken. Und obwohl die Veröffentlichung des Titels gerade einmal ein Wochenende zurückliegt, und die meisten Spieler vermutlich noch lange nicht am Ende ihrer Reise angelangt sein dürften, haben einige Abenteurer bereits eine ganz neue Form der Beschäftigung in Nintendos neustem Abenteuer gefunden. Auf Reddit wurde nämlich die sogenannte "Zelda Shieldsurfing Challenge" ins Leben gerufen, im Rahmen derer Spieler lieber dem Hyrul'schen Extremsport frönen, statt Monstern auf die Nase zu hauen.





Wie wir wissen, haben wir in The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Möglichkeit, gefundene Schilde ad absurdum zu führen, und auf ihnen steile Hänge herunterzufahren. Bieten schneebedeckte Berge und andere Abfahrten im Grunde schon genug Anreiz dafür, entdeckten Spieler schon vor der Veröffentlichung des Titels ein noch viel lockenderes Ziel: Ein Trailer Nintendos offenbarte nämlich schon vor Wochen eine extrem schmale, und wenig vertrauenserweckende, hölzerne Brücke. Auf Reddit sind Spieler nun dazu aufgerufen, diese besonders enge und wagnisreiche Passage herunterzufahren, und ein Video von der Heldentat zu veröffentlichen. Und der Nutzer Kargaroc586 war doch tatsächlich der Erste, der den Stunt erfolgreich absolvierte. Für Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild haltet ihr auch weiterhin unsere Themenseite im Blick.

Via Polygon