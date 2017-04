The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird unter anderem aufgrund der enormen Freiheit gelobt, die die Entwickler den Spielern lassen. So wartet der Titel nicht nur mit einer riesigen, offenen Spielwelt auf, sondern stellt Abenteurern schon in kürzester Zeit alle wichtigen Werkzeuge zur Verfügung, um sich in diesem neuen Hyrule auszutoben. Und da das Abenteuer als erstes seiner Reihe mit einer richtigen Spielphysik aufwartet, haben Spieler reichlich Freiraum, sich auszutoben. So etwa der Youtuber mety333, der erst kürzlich mit einem verrückten Fluggerät auf sich aufmerksam machte. Nun meldet sich der experimentierfreudige Spieler mit einem neuen Video zurück, in dem er an Bord eines selbst gebastelten Gokarts durch Hyrule braust.



Wie wir sehen, kommt auch hier wieder einmal das beliebte, weil so vielseitig einsetzbare Magnetmodul zum Einsatz. Mit Hilfe dieses wuchtet der Spieler eine Eisentruhe an Bord eines Minenfahrzeugs, das regulär beim Volk der Goronen zu finden ist, und nutzt das Behältnis gleichzeitig als Antrieb und auch als Steuerungsmethode. Allzu einfach gestaltet sich das freilich nicht: Etliche Male sehen wir den Spieler im Übungsprozess aus seinem provisorischen Gefährt purzeln, irgendwann gelingt es ihm dann aber doch, mit seinem Go(ron)kart relativ zuverlässig Distanzen in hoher Geschwindigkeit zurückzulegen.

Via Eurogamer