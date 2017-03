Wer The Legend of Zelda: Breath of the Wild in vollen Zügen genießt, kann locker über 100 Stunden in das neue Abenteuer aus dem Hause Nintendo stecken. Lange dauerte es allerdings nicht, bis sogenannte Speedrunner sich das Spiel schnappten und beeindruckende Bestzeiten aufstellten - immerhin erlaubt das Spiel, fast sofort zum letzten Endboss zu laufen. Dabei kommt es neben dem Finden von cleveren Abkürzungen und dem Ausnutzen von Spielfehlern aber auch auf andere Aspekte an, etwa auf die Spracheinstellung. So haben Speedrunner etwa herausgefunden, dass es mit der deutschen Wii-U-Fassung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild am schnellsten voran geht, wie ein Youtube-Video vom Kanal dragonbane demonstriert.



Wie wir anhand dieser frühen, exemplarischen Zwischensequenz sehen, erhalten Nutzer der deutschen Fassung am ehesten die Kontrolle über Link zurück, während die englische Version sogar am längsten benötigt. Dass ausgerechnet die deutsche Sprachausgabe für Speedrunner am besten abschneidet, ist ungewöhnlich, ist doch für gewöhnlich die japanische Sprache die bevorzugte Methode für Speedrunner. Kotaku hat eine Übersicht erstellt, welche Teile der "The Legend of Zelda"-Reihe in welcher Sprache für Speedruns zu bevorzugen sind. Der aktuelle Rekord für Breath of the Wild liegt bei 45 Minuten und 32 Sekunden. Für allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Via Kotaku