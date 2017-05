Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild bietet Nintendo Besitzern der Konsolen Wii U und Nintendo Switch einen riesigen "Open World"-Spielplatz, auf dem gefühlt nahezu alles möglich ist. Schummeln gehört normalerweise nicht dazu, denn Nintendo hat keine regulären Cheat-Codes in das Spiel eingebaut. Das Verrückte ist aber: Der japanische Entwickler hat offenbar vorgesorgt, nur für den Fall, dass technikversierte Fans in diese Bresche springen und die Rolle des Cheat-Lieferanten übernehmen.

Genau das haben die Spieler Chadderz und MrBean35000vr nämlich mit ihrem Tool "Accio Master Code" getan - vermutlich eine Anspielung auf einen gewissen Aufrufezauber, den Buchleser aus der Romanreihe Harry Potter kennen. Das Programm befindet sich noch im Beta-Status, funktioniert nur mit der Wii-U-Version von Breath of the Wild und ist noch an einige andere technische Voraussetzungen geknüpft. Cheat-freudigen Spielern gibt das Tool allerdings die Möglichkeit, an jeder Stelle im Spiel beliebig viele Elemente wie Kreaturen oder Kisten erscheinen zu lassen. Ein fast 20 Minuten langes Video zeigt, wie die Macher von "Accio Master Code" die Spielwelt von Breath of the Wild auf den Kopf stellen.

Wirklich interessant wird es dann etwa bei Minute 9:30, wo die Macher eine wahrhaftige Taubenplage auf Hyrule loslassen, was sich bereits deutlich in der einbrechenden Bildrate äußert. Als es dem Spiel allerdings zu viel wird, aktiviert es einfach den Blutmond - eine Mechanik, die im Spiel gelegentlich auftritt, um getötete Monster wiederzubeleben. Offenbar sorgt die Mechanik aber auch in die andere Richtung für einen Reset - eine weitsichtige Vorsichtsmaßnahme der Entwickler von Nintendo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist seit dem 3. März 2017 für Wii U und die neue Hybrid-Konsole Nintendo Switch erhältlich. Auf unserer umfangreichen Themenseite findet Ihr etwa unter anderem Informationen zu weiteren Fanprojekten wie dem 4K-PC-Emulator CEMU, oder den kommenden Inhalten des "The Master of Trials"-DLC.

