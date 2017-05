The Binding of Isaac:

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Spieler die Werkzeuge in Breath of the Wild für kreative Fortbewegungsmittel nutzt: Schon vor Wochen entdeckten Spieler etwa die Vorzüge von ausgefeilten Gokarts und Fluggeräten . Für weitere Informationen und Neuigkeiten rund um The Legend of Zelda: Breath of the Wild besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Wie wir sehen, nutzt der gewitzte Spieler einen Baum, den er zunächst fällt, und dann mit dem Stasis-Modul und unter Einsatz einer geschickt platzierten Bombe mit kinetischer Energie auflädt und in die Luft katapultiert - und sich selbst gleich mit. In schwindelerregender Höhe angekommen, muss er nur noch sein Parasegel auspacken, und wenige Meter fliegen, um komfortabel auf der Turmspitze zu landen.

Dies gestaltet sich manchmal aber nicht ganz einfach, denn mit fortlaufender Spieldauer werden die Türme höher und verlangen mehr Ausdauer ab, oder sind mit anderen Hindernissen wie Dornen gespickt. Über all das macht sich der Twitter-Nutzer kfurumiyas aber wohl keine Sorgen. In einem Video demonstriert er, wie er äußerst gekonnt die Spitze eines Turmes in der nordöstlichen Region Hyrules erreicht. Und das, ohne dabei überhaupt zu klettern.

Wer The Legend of Zelda: Breath of the Wild gespielt hat, der weiß, wie riesig die Spielwelt ist, die die Entwickler von Nintendo da geschaffen haben. Damit wir uns im neuen Hyrule einigermaßen orientieren können, sind wir auf die über die Karte verteilten Sheika-Türme angewiesen - riesige Bauten, die von Link erklommen und aktiviert werden müssen.

17.05.2017 um 11:00 Uhr Ein Video demonstriert eine besonders gewitzte Weise, wie man die Spitzen der Türme in The Legend of Zelda: Breath of the Wild erreicht. So nutzt ein Spieler schlicht die spielgegebenen Werkzeuge, um sich auf einem Baum stehend in luftige Höhen zu katapultieren.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - So gekonnt erklimmt ein Spieler Türme

Ein Video demonstriert eine besonders gewitzte Weise, wie man die Spitzen der Türme in The Legend of Zelda: Breath of the Wild erreicht. So nutzt ein Spieler schlicht die spielgegebenen Werkzeuge, um sich auf einem Baum stehend in luftige Höhen zu katapultieren.

