Bereits in etwa zwei Wochen, nämlich am 30. Juni, erscheint der erste DLC-Pack zu Zelda: Breath of the Wild. Das Pack trägt den Namen "Die Legendären Prüfungen" und beinhaltet neue Story-Inhalte unter dem Namen "Pfad der Helden". Zudem gibt es neue Rüstungsgegenstände und eine Krog-Maske. Zu guter Letzt wartet das erste Erweiterungs-Pack mit dem besonders schweren Master-Modus auf, in dem der Schwierigkeitsgrad beispielsweise durch besonders hohen Schaden bei Treffern durch Gegner in die Höhe getrieben wird.

Das zweite Pack hat noch kein exaktes Release-Datum, im Winter 2017 soll es aber soweit sein - nahe liegend wäre also, von einem Release zu Weihnachten auszugehen. Es trägt den Namen "Die Ballade der Recken und dreht sich um die Figuren Mipha, Daruke, Urbosa und Revali. Diese vier Figuren werden zudem als Amiibo-Figuren erscheinen und im DLC-Pack verwendbar sein. Alle weiteren News zur US-Spielemesse findet ihr zusammengefasst auf unserer E3-Themenseite. Alles Wissenswerte zum aktuellen Zelda-Abenteuer lest ihr auf unserer Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.