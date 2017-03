The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Grafikvergleich zwischen Switch- und WiiU-Version

Auf welcher Konsole sieht Nintendos neues Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild am besten aus? Wir haben uns beide Versionen angeschaut und stellen sie in einem Video gegenüber.

Was sich relativ gut erkennen lässt ist, dass die Version für WiiU einen etwas "verwascheneren" Eindruck macht, was die Texturen angeht. Auf der Switch wirken sie deutlich detaillierter und schärfer - sogar was Texturen in der Entfernung angeht. Auch die Weitsicht ist bei der Switch-Fassung etwas höher, zumindest bezüglich der Details. Nebel und Wolken sind in der Version für die Nintendo Switch noch in weiter Ferne zu erkennen.

Generell machen aber beide Fassungen grafisch einen wirklich guten Eindruck - vorausgesetzt man mag diesen comicartigen Stil, der allerdings fantastisch zu The Legend of Zelda passt. Woll ihr wissen, wie gut das Spiel abgeschnitten hat? Dann lest euch unseren ausführlichen Test durch.