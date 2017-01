Verwirrung um die Veröffentlichung von Breath of the Wild: Ging man nach etlichen Verschiebungen des ursprünglich für die Wii U geplanten Titels davon aus, Nintendo werde den neusten Sprössling seiner "The Legend of Zelda"-Reihe zum Start der neuen Konsole Switch veröffentlichen, ließ die Branchen-Insiderin Laura Kate Dale zuletzt im November verlauten, Nintendo peile einen Release-Termin im Juni an. Diese Information hat sie nun aber wieder über Twitter widerrufen: "Entgegen meines letzten Berichts zum Veröffentlichungsdatum von Breath of the Wild, kommt es in Nordamerika hundertprozentig zum Switch-Launch im März. Ich habe finalisiertes Material gesehen", so die Insiderin zuversichtlich.



Contrary to my past report on BOTW release date it is 100% coming at Switch launch in North America in March. Have seen finalised materials. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

Hoffnung also für Zelda-Fans und Switch-Kunden der ersten Stunde? Möglicherweise - da es sich hierbei allerdings nicht um eine offizielle Ankündigung Nintendos handelt, und vermeintliche Insider wie Laura Kate Dale offensichtlich auch des Öfteren einmal daneben liegen, ist diese Information als weiteres Gerücht zu werten und damit klar mit Vorsicht zu genießen. Möglicherweise erfahren wir aber bereits in wenigen Tagen mehr: Für den 13. Januar 2017 hat Nintendo eine Informationsveranstaltung zur Nintendo Switch angesetzt. Sollten dabei auch Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild herausspringen, erfahrt ihr dies wie gewohnt über unsere umfangreiche Themenseite. Dort findet ihr bereits jetzt haufenweise allgemeine Informationen, Bilder und Trailer.

