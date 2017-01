Die Verwirrungen um das noch immer ungewisse Veröffentlichungsdatum von The Legend of Zelda: Breath of the Wild nehmen kein Ende. Nach etlichen Verschiebungen ging man davon aus, das Spiel werde pünktlich zum Release der neuen Nintendo-Konsole Switch erscheinen, dann gaben brancheninterne Quellen an, es sei eher von einer Veröffentlichung im Sommer 2017 auszugehen. Erst Anfang dieser Woche korrigierte sich dann eine dieser Quellen, und gab mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit an, das Spiel erscheine doch pünktlich zum Start der Switch - zumindest in Nordamerika.

Dass an diesem unbestätigten Gerücht tatsächlich etwas dran sein könnte, berichtet Eurogamer: Von gleich mehreren anonymen Quellen will die Seite erfahren haben, dass sich Nintendo in Japan gegen Ende des vergangenen Jahres umentschieden habe. Die Switch benötige das stärkstmögliche Spieleangebot zum Start - The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll damit tatsächlich im März in den Handel kommen - und zwar in Nordamerika und Japan.

Was das für Europa bedeutet? Das scheint zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Wie die Quellen gegenüber Eurogamer berichten, herrscht unter den verschiedenen Nintendo-Abteilungen große Uneinigkeit über den optimalen Veröffentlichungszeitpunkt des Spiels. Nintendo in Europa soll aufgrund aufwendiger Test- und Lokalisierungsarbeiten ein deutlich späteres Release-Fenster angepeilt haben, während Nintendo in Japan offenbar im Grunde nie so lange warten wollte.

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte das Spiel für nordamerikanische und japanische Spieler also tatsächlich im März erscheinen - ungeachtet des europäischen Markts. Doch noch sind das alles nur Gerüchte. Zwar scheinen die Zeichen für eine Veröffentlichung im März grundsätzlich gut zu stehen, doch wann genau Zelda-Fans wieder zum Schwert greifen dürfen, erfahren wir möglicherweise im Rahmen der kommenden Nintendo-Präsentation am 13. Januar. Für weitere Informationen und Neuigkeiten zu Breath of the Wild besucht ihr unsere Themenseite.

