Im Rahmen der Game Developers Conference in San Francisco sprachen die Entwickler von Nintendo vor wenigen Wochen über die frühe Planungs- und Experimentierphase von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dabei wurde bekannt, dass das Open-World-Konzept offenbar zunächst anhand eines kleinen 2D-Prototypen in klassischer NES-Grafik getestet wurde. Dieser ist der Allgemeinheit zwar leider nicht zugänglich, doch ein Fan mit dem Pseudonym Winter Drake schafft dahin gehend nun Abhilfe.

Wie Kotaku berichtet, arbeitet dieser nämlich an dem Fanspiel "The Legend of Zelda - Breath of the NES", das ebenfalls Inspirationen von Breath of the Wild bezieht, dabei aber im grafischen Grundstil des ersten The Legend of Zelda für das Nintendo Entertainment System gehalten ist. Wie ein erster Trailer offenbart, gibt es dabei aber einige optische Erweiterungen, darunter Schatten- und Bloom-Effekte. Generell sollen sich Spieler auf viele neue Funktionen gegenüber dem 1986er-Original freuen dürfen: Für "Breath of the Wild"-Stimmung sorgt dabei ein Tag-Nacht-Zyklus, ein stark vergrößertes Arsenal nutzbarer Gegenstände, sowie eine interaktive Umgebung, in der sich etwa Bäume fällen und Feuer legen lassen.



Eine kostenlose Fassung des Fanspiels "The Legend of Zelda: Breath of the NES" ist bereits auf der Seite itchio für den PC erhältlich, die Arbeit an dem Projekt ist aber wohl noch lange nicht abgeschlossen. Hier geht's zum Download von "The Legend of Zelda: Breath of the NES". "Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium", so ließ Winter Drake gegenüber Kotaku verlauten. "Ich werde weitere Areale mit individuellen Elementen und Stimmungen, Puzzle-Elemente und Dungeons, sowie eine Menge kreativer Möglichkeiten, Gegner zu töten, hinzufügen."

