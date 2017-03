Mit dem Start der neuen Hybrid-Konsole Nintendo Switch am 3. März 2017 ging auch die heiß erwartete Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild einher - ein Spiel, das sogar den Traffic auf Pornoseiten negativ zu beeinflussen wusste. Da das Spiel sowohl bei Kritikern als auch Spielern rund um den Globus hervorragend ankommt, ist auch die Emulator-Entwicklung bemüht, Nintendos Neustes möglichst schnell auf dem Wii-U-Emulator CEMU spielbar zu machen. Hatte es da schon wenige Tage nach Release erste Erfolge zu verbuchen gegeben, war das Spiel auf dem PC allerdings bislang geplagt von Fehlern, niedrigen Bildraten und anderen Spielspaßstörern. Nun, gut zwei Wochen nach dem letzten Update, gibt es allerdings ein neues Video vom Entwickler, das erstaunlichen Fortschritt offenbart.



Wie wir sehen, läuft The Legend of Zelda: Breath of the Wild jetzt zumindest in gezeigten Bereichen größtenteils mit soliden 30 Bildern pro Sekunde, und leidet nur gelegentlich unter FPS-Einbrüchen. Elemente wie Grasbüschel werden jetzt ebenfalls ordnungsgemäß dargestellt, Link kann endlich schwimmen, und die Runenfähigkeiten unseres Helden verrichten ebenfalls ihre Arbeit - alles Dinge, die vor zwei Wochen so noch nicht funktionierten. Die neue Version 1.7.4 des CEMU-Emulators soll im April veröffentlicht werden. Für Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via PC Gamer