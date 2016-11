Bislang rechneten viele damit, dass das neue und vielfach verschobene The Legend of Zelda: Breath of the Wild als Launchtitel zusammen mit der Nintendo Switch im März 2017 veröffentlicht werden würde - diese Annahme könnte sich nun als falsch herausstellen. Wie die Nintendo-Insiderin Emily Rogers auf ihrem persönlichen Blog berichtet, handelt es sich bei Breath of the Wild um eines der größten, wenn nicht um das größte Spiel, das Nintendo jemals entwickelt hat - "wahrscheinlich größer als Twilight Princess, Skyward Sword, und Wind Waker zusammengenommen". Die Insiderin will bereits im September gehört haben, dass sich die Lokalisierung des Spiels aufwendiger gestaltet als zunächst angenommen. Im Oktober sprach eine ihr vertraute Quelle davon, das Spiel sei "sehr ambitioniert, möglicherweise sogar zu ambitioniert", die Lokalisierung verlaufe nicht so glatt wie geplant.

Diese ersten Gerüchte sollen im November von weiteren Quellen untermauert worden sein - tatsächlich könnte die Lokalisierung zum Ende des Jahres hin noch immer nicht abgeschlossen sein. Da Rogers nun davon ausgeht, dass ein massives Open-World-Spiel dieser Ausmaße mindestens vier bis sechs Monate Testzeit benötigt, um möglichst viele Fehler vor der Veröffentlichung auszumerzen, glaubt die Insiderin nicht mehr an einen Release-Termin des Spiels im März 2017 - und spekuliert auf den kommenden Sommer. Nebenbei erwähnt sie aber auch, dass die Switch-Fassung des Spiels sehr viel sauberer laufen soll, als die ebenfalls angekündigte Wii-U-Version. Außerdem soll das Spiel schwerer werden als die Fassung, die Journalisten zu Demonstrationszwecken auf der E3 zu Spielen bekamen. Rogers betont allerdings auch selbst, dass es sich dabei lediglich um Gerüchte handelt, die sich noch als falsch herausstellen könnten.

Für zukünftige Informationen und Ankündigungen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Except Nintendo never said Zelda was releasing in March. They only said 2017. https://t.co/OADxaLIdmN — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) 14. November 2016



