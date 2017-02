Jetzt dauert es nicht mehr lange: Nachdem The Legend of Zelda: Breath of the Wild über Jahre hinweg verschoben wurde, soll das Spiel in genau einer Woche endlich simultan mit der neuen Konsole Nintendo Switch erscheinen. Die N-ZONE-Redakteure Viktor Eippert und Lukas Schmid konnten bereits ein Exemplar in die Hände bekommen. Ihre frischen Eindrücke behalten sie dabei nicht für sich: Im über 30 Minuten langen Let's-Play-Video zeigen sie euch diverse Aspekte des Spiels, darunter den Kampf gegen Kreaturen und das Bereisen der riesigen, offenen Spielwelt zu Fuß, Pferd oder auch Paraglider.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 für Nintendo Switch und die Vorgängerkonsole Wii U. Zelda-Enthusiasten haben also noch eine Woche Zeit, sich über die wichtigsten Aspekte zum Spiel zu informieren, etwa zukünftige DLCs, die Inhalte der Limited Edition und Amiibos, die seltene Waffen freischalten. Für weitere Informationen, zukünftige Neuigkeiten, Bilder, Trailer und natürlich unseren kommenden Test zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild besucht ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel.