The Legend of Zelda: Breath of the Wild - User bewerten es schlechter als die Presse​

The Legend of Zelda: Breath of The Wild wird von der internationalen Presse durchweg gelobt und verzeichnet einen Metascore von 98 von 100 möglichen Punkten, basierend auf 67 Kritiken (Stand: 5. März 2017). Auch unser Test attestierte dem neuesten Abenteuer von Held Link eine hohe Wertung von 94 Prozent auf der Switch und das Prädikat: "Riesengroß, abwechslungsreich, wunderschön - Nintendo übertrifft sich selbst!" Wenn es aber nach den Usern von Metacritic geht, ist diese durchschnittliche Bewertung zu hoch. Das neueste Zelda-Abenteuer erntet auf der Webseite einen Metascore von 7,7 von möglichen 10,0 Punkten. Diese durchschnittliche Bewertung errechnet sich aus aktuell 3.328 Bewertungen.

In den letzten Tagen ist der User-Score von Zelda: Breath of The Wild immer weiter gesunken, so lag er gestern noch bei 7,8 Punkten. Zahlreiche private Tester bemängeln den Tiefgang des Action-Rollenspiels. Die Welt sei zwar groß, aber inhaltsleer und es gäbe nicht viel zu erleben, so beispielsweise eine Meinung. "Für mich grenzt es an Wahnsinn, diesem Spiel 10 von 10 Punkten zu vergeben, wenn das wichtigste Element fehlt, das ein Videospiel haben sollte: der Spaß. Es ist wunderschön, es ist atemberaubend, es ist riesig, mehr als riesig sogar. So riesig, dass es atemberaubend ist, aber es macht keinen Spaß", schreibt Tester "Mooglemagoogle", bezeichnet sich dabei als Hardcore-Zelda-Fan seit Geburt und vergibt bloß einen Punkt.

Andere Tester beklagen schlechte Grafik, plumpes Gameplay, miese Gegner und eine flache Story. Es gäbe keine Neuerungen und die Charaktere wären schlicht aus alten Teilen recycelt, so eine andere Meinung. "Sieht aus, wie ein PS3-Game, also warum ist es so laggy?", fragt "pinball123". Weitere negative (und natürlich auch positive) Kritiken könnt ihr euch bei Interesse und Bedarf bei Metacritic selber durchlesen. Folgt dazu einfach unserem Link.

Kommen wir zu euch. Was haltet ihr vom neuesten Zelda-Abenteuer? Was gefällt euch daran und was nicht? Könnt ihr den negativen Kritiken bei Metacritic etwas abgewinnen? Nutzt doch gerne die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen uns lasst die Community und uns an eurer Meinung teilhaben! Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu The Legend of Zelda: Breath of The Wild findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.