Zelda: Breath of the Wild - Update 1.2.0 - das ist neu

Schon seit der Veröffentlichung am 3. März 2017 ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild in diversen Sprachen spielbar - dafür muss lediglich ein entsprechendes Nutzerkonto auf der Konsole angelegt werden. Wer es hierzulande besonders vertraut mag, griff zur deutschen Lokalisierung, andere wählten die englische Fassung und Puristen wiederum stürzten sich ins japanische Abenteuer. Gerade letztere Option brachte dabei aber so ihre Probleme mit sich, da sich eben nur die gesamte Sprache des Spiels umstellen ließ. Wer Zwischensequenzen in japanischer Originalvertonung wollte, musste sich etwa auch durch unverständliche Questtexte rätseln. Doch damit ist ab sofort Schluss!

Nintendo hat den Patch mit der Versionsnummer 1.2.0 für Breath of the Wild veröffentlicht, und damit ein von vielen Spielern gefordertes Feature implementiert. Ab sofort ist es im Optionsmenü des Spiels möglich, eine beliebige Sprache für die Stimmen im Spiel einzustellen. Dabei darf unter den neun Sprachen Japanisch, Englisch, Französisch (Frankreich), Französisch (Kanada), Deutsch, Spanisch (Spanien), Spanisch (Lateinamerika), Italienisch und Russisch gewählt werden. Für eine andere Textlokalisierung muss auch weiterhin die Sprache des jeweiligen Nutzerkontos auf der Konsole umgestellt werden.

Um auf Nintendo Switch in den Genuss neuer Sprachkombinationen zu kommen, muss lediglich das Update 1.2.0 heruntergeladen und installiert werden. Die entsprechende Einstellung kann dann in den Optionen des Hauptmenüs vorgenommen werden. Wer auf Wii U spielt, muss zunächst ein gesondertes Sprachpaket im eShop herunterladen. Für weitere Informationen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild haltet Ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle(n): VG24/7, Neogaf