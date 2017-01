Zelda: Breath of the Wild - Nintendo erklärt Unterschiede zwischen Switch und Wii U

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint pünktlich zum Launch der Nintendo Switch am 3. März. Am selben Tag steht das Action-Abenteuer außerdem für Wii U in den Regalen. In einem Statement gegenüber der englischsprachigen Webseite IGN.com äußerte sich Publisher Nintendo zu den Versionsunterschieden. Demnach laufen beide Spieler zwar mit einer Bildrate von 30 Fps. Unterschiede soll es allerdings in der Auflösung geben. Während sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild im TV-Betrieb der Nintendo Switch in einer Auflösung von 900p erleben lässt, rendert das Abenteuer auf Wii U in einer Auflösung von 720p. Zudem verspricht Nintendo für die Switch-Version eine bessere Tonqualität, darunter für Wasser, Gras und Kämpfe. Inhaltlich liefern beide Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild das gleiche Spielerlebnis.

Zum benötigten Speicherplatz der Wii-U-Version äußerte sich Nintendo ebenfalls. Demnach setzt die Disc-Version von Zelda einen freien Speicher von rund 3 Gigabyte voraus - wahlweise auf der Konsole oder einer externen Festplatte. Nintendo erklärt weiterhin, dass es kleinere Unterschiede bei der Button-Anzeige zwischen der Switch- und Wii-U-Version gibt.

Bereits zur E3 2016 hatte Produzent Eiji Aonuma versprochen, dass Zelda auf beiden Systemen "die gleiche Erfahrung" bietet. Zuletzt sagte Aonuma, dass Zelda: Breath of the Wild auf der Switch deutlich schneller geladen werde, was auf die bei der neuen Nintendo-Konsole zum Einsatz kommenden Spielmodule zurückzuführen sei.

Auf eine Limited Edition müssen Wii-U-Spieler übrigens verzichten, denn die erscheint ausschließlich für Nintendo Switch. Die Sonderausgabe enthält, neben dem Spiel selbst, den Soundtrack auf CD und eine "Master-Schwert des Lebens"-Figur.

