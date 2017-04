Zelda: Breath of the Wild - Ultimatives Fluggerät im Video vorgestellt

Inzwischen hatten Spieler rund um den Globus über einen Monat lang Zeit, sich in der enormen Spielwelt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auszutoben. Besonders erfinderische Abenteurer haben dabei auch bereits neue Wege gefunden, diese riesige Version Hyrules zu bereisen. Dass es sich mit einer Menge Ausdauer-Elixieren und geschickt gelegten Bränden bereits schön weit fliegen lässt, demonstrierte erst kürzlich ein Spieler in seinem Video. Nun ist allerdings ein neues Glanzstück in Sachen Reisekomfort aufgetaucht: Der Youtuber mety333 hat eine geschickte Methode entwickelt, um mit minimalem Aufwand die maximale Höhe im Spiel zu gewinnen, und von dort mit einem Paraflug quasi die gesamte Karte zu überqueren.



Wie wir sehen, macht sich der Spieler hier das vielfältig einsetzbare Magnetmodul zunutze, stellt eine Kiste auf eines der Schienenfahrzeuge der Eldin-Region, und fliegt mit dieser Konstruktion so hoch, bis er das vertikale Limit der Spielwelt von Breath of the Wild erreicht. Dort angekommen hat er mehr Höhe gewonnen als ihm jeder noch so große Turm oder Berg im Spiel bietet, und kann von dort aus gemütlich an jeden noch so weit entfernten Punkt der Karte fliegen. So ganz ohne Ausdauer-Boni ist aber natürlich auch diese Reise nicht zu schaffen. Für weitere interessante Videos und Informationen rund um The Legend of Zelda: Breath of the Wild haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Polygon