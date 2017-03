Der Release von Zelda: Breath of the Wild rückt näher: Die Veröffentlichung erfolgt am 3. März für Nintendo Switch und Wii U. Wenige Tage vor dem Release scheinen die ersten Exemplare bereits im Umlauf zu sein. Das zumindest lässt ein aktuelles Video vermuten, das die finalen Versionen von Zelda: Breath of the Wild miteinander vergleicht. Der unten angefügte Clip soll die grafischen Unterschiede zwischen Zelda auf der Switch und der Wii U zeigen. So viel vorweg: Die Grafik scheint in beiden Versionen auf einem ähnlichen Niveau zu liegen.

Während sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild im TV-Betrieb der Nintendo Switch in einer Auflösung von 900p erleben lässt, rendert das Abenteuer auf Wii U in einer Auflösung von 720p. Beide Versionen laufen zudem mit einer Bildrate von 30 Fps. In puncto Tonqualität soll die Switch-Version hingegen die Nase vorn haben. Nintendo verspricht qualitativ hochwertigere Samples für Wasser, Gras und Kämpfe.

Inhaltlich liefern beide Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild übrigens das gleiche Spielerlebnis. Wie gut das neue Abenteuer um Protagonist Link geworden ist, lest ihr in Kürze in unserem umfangreichen Test. Behaltet dafür am besten unsere Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Auge. Dort laufen aktuelle Artikel, Videos und Screenshots zusammen. Alle wichtigen Fragen zum neuen Zelda beantworten wir in unserer FAQ.