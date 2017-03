Zelda: Breath of the Wild - ​Speedrunner auf Bestzeitkurs, dann stürzt das Spiel ab

Seit dem Release von Zelda: Breath of the Wild versuchen sich Speedrunner am neuen Action-Adventure von Nintendo. Nach nur einer Woche wurde das Abenteuer um Protagonist Link bereits in weniger als einer Stunde durchgespielt. Speedrunner Venick war in einem aktuellen Versuch auf gutem Wege, den bisherigen Rekord zu knacken. Nach weniger als 40 Minuten stand er bereits dem Endboss von Zelda: Breath of the Wild gegenüber. Er hätte das Abenteuer also in Rekordzeit abschließen können. Doch dann geschah das, was Spieler auf die Palme bringt: Der Bildschirm frierte ein, Zelda: Breath of the Wild stürzte ab. Mitten im finalen Bosskampf. Mitten im Speedrun! Ärgerlich. Die Reaktion des Speedrunners haben wir nachfolgend im Video eingebunden.

Glücklicherweise ging ihm dabei weniger als eine Stunde flöten. In einem späteren Versuch schaffte es Venick, das Spiel in 50 Minuten und 17 Sekunden abzuschließen. Damit stellte er einen neuen Rekord für Zelda: Breath of the Wild auf. Wie lange er die Speedrun-Bestmarke halten wird, bleibt abzuwarten. Spieler dürften sich immer weiter neue Wege einfallen lassen, um das seit dem 3. März 2017 für Nintendo Switch und Wii U erhältliche Action-Adventure im Eiltempo abzuschließen. Unsere Themenseite zu Zelda: Breath of the Wild hält euch mit aktuellen News und Videos auf dem Laufenden. Wer Hilfe benötigt, dem sei unser großer Lösungsleitfaden für Zelda: Breath of the Wild empfohlen.

Quelle: Kotaku

Gescheiterter Speedrun im Video. Achtung: mögliche Spoiler!