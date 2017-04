Zelda: Breath of the Wild: Speedrunner beendet 100-Prozent-Lauf in knapp 50 Stunden

Ein Speedrunner hat Zelda: Breath of the Wild in 49 Stunden, neun Minuten und 41 Sekunden beendet - auf 100 Prozent. Das zeigt, wie umfangreich die offene Spielwelt im neuen Abenteuer um Protagonist Link ausfällt. Zum Vergleich: Der aktuelle Weltrekord bei Zelda: Ocarina of Time liegt bei vier Stunden, 15 Minuten und drei Sekunden. Dass die derzeitige Bestmarke im aktuellen Zelda: Breath of the Wild künftig unterboten wird, ist wahrscheinlich - Spieler tüfteln vermutlich schon nach schnelleren Wegen, das Abenteuer auf 100 Prozent abzuschließen.

Um das zu erreichen, steht ihnen allerdings eine Mammutaufgabe bevor. Für einen 100-Prozent-Durchgang werden unter anderem alle Herzteile und Ausdauer-Upgrades benötigt. Darüber hinaus müssen Spieler beispielsweise alle Quests abschließen, alle Schlüsselgegenstände finden und jede Rune maximal erweitern. Eine vollständige Liste für den 100-Prozent-Durchlauf in Zelda: Breath of the Wild findet ihr auf Reddit.

Über den Twitch-Kanal von Xalikah könnt ihr euch seinen aktuellen Speedrun in Zelda: Breath of the Wild in Gänze anschauen. Viele weitere News, Videos und Eindrücke zu Zelda: Breath of the Wild findet ihr auf unserer Themenseite. Das Action-Adventure ist seit dem 3. März für Nintendo Switch und Wii U im Handel erhältlich.