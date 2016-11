Seit Kurzem kursiert das Gerücht, wonach The Legend of Zelda: Breath of the Wild erneut verschoben und damit den Launch von Nintendo Switch im März 2017 verpassen würde. Die Quellen der bekannten Leakerin Laura Kate Dale (LetsPlayVideogames.com) haben das nun offenbar bestätigt. Nicht nur das, trugen sie Dale doch sogar einen konkreten Release-Termin zu. The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll demnach am 16. Juni 2017 zunächst für Nintendo Switch und genau eine Woche später für Wii U. Beide Daten beziehen sich auf die geplanten Releases in UK.

Ursprünglich sollte The Legend of Zelda: Breath of the Wild sogar bereits im vergangenen Jahr auf den Markt kommen, natürlich noch ausschließlich für Wii U. Diesen Plan hat Nintendo verworfen und stattdessen auch eine Umsetzung für Switch (damals noch NX) angekündigt. Bei The Legend of Zelda: Twilight Princess war es bereits ähnlich. Der inzwischen 10 Jahre alte Vorgänger war zunächst exklusiv für Gamecube in der Mache, erschien letztendlich aber letztendlich ebenfalls parallel für die damals nagelneue Wii. Weitere News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Nintendo are internally aiming for a June 16 2017 UK Breath of the Wild Switch release. Aiming Wii U for June 23 2017 UK. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 23. November 2016