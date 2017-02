Zum weltweiten Launch der Nintendo Switch am 3. März 2017 wird zudem mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild das neueste Abenteuer von Protagonist Link in den Regalen zu finden sein. Wenige Tage vor dem Start hat Publisher Nintendo nun ein neues Video zur kommenden Limited Edition des Spiels veröffentlicht. Darin stellt Produzent Eiji Aonuma höchstpersönlich die Inhalte der limitierten Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor. Das entsprechende Video findet Ihr unterhalb der Meldung.

Käufer der Limited Edition dürfen sich neben dem Hauptspiel auf eine Soundtrack-CD mit insgesamt 24 ausgewählten Liedern des Nintendo-Titels freuen. Darüber hinaus befindet sich eine detaillierte Nachbildung des "Master-Schwert des Lebens" in der Verpackung. Die begehrte Limited Edition war bei vielen Online-Händlern bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet Ihr auf unserer Themenseite.