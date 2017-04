The Legend of Zelda: Open World als Vorbild für kommende Teile

In der aktuellsten Ausgabe der japanischen Famitsu gibt es ein ausführliches Interview mit den Entwicklern von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dabei kommt auch Produzent Eiji Aonuma zu Wort und spricht über die Zukunft der beliebten Nintendo-Reihe. Auf die Frage, ob zukünftige Ableger ebenfalls mit einer Open-World inszeniert werden oder wieder einen klassischeren Zelda-Aufbau nutzen, antwortete Aonuma: "In der Zukunft wird [Open-World] wahrscheinlich die Standard-Form sein." Demnach wird Breath of the Wild als Vorlage für weitere Teile verwendet.

Noch ist Nintendo mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild allerdings nicht fertig. Bereits im Sommer dürfen sich Besitzer des Season-Pass auf die erste Erweiterung für das Abenteuer freuen, das eine neue Schrein-Herausforderung, den Schwierigkeitsgrad "Schwer" und eine noch unbekannte Funktion für die Weltkarte hinzufügen wird. Die zweite Erweiterung erscheint im Winter und erweitert das Spiel um einen zusätzlichen Dungeon mit einer neuen Geschichte und weitere Herausforderungen. Mehr zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gematsu