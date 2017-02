Nintendo hat heute überraschend einen Erweiterungspass (auch: Expansion- oder Season-Pass genannt) für The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch, Wii U) angekündigt. Dieser wird gleichzeitig mit Links neuestem Abenteuer ab 3. März 2017 für zusätzliche 19,99 Euro erhältlich sein. Direkt nach Kauf und Aktivierung in The Legend of Zelda: Breath of the Wild tauchen in der Spielregion des Großen Plateaus zunächst drei neue Schatzkisten mit diversen mehr oder weniger nützlichen Ingame-Items auf, darunter beispielsweise ein virtuelles T-Shirt mit Nintendo-Switch-Logo für Held Link.

Deutlich interessanter sind allerdings die zwei größeren DLC-Pakete für The Legend of Zelda: Breath of the Wild, auf die der Erweiterungspass ebenfalls Zugriff gewährt. Nummer 1 soll im Sommer erscheinen. Enthalten sind eine neue Prüfungsschrein-Herausforderung, ein zusätzlicher (härterer) Schwierigkeitsgrad für das Hauptspiel und ein (noch unbekanntes) neues Feature für die Weltkarte. DLC Nummer 2 ist für Winter geplant und hält einen zusätzlichen Dungeon mitsamt neuer Story und ebenfalls neue Herausforderungen bereit. Wichtig: Die beiden DLCs können nicht einzeln erworben werden. Wer das komplette Zelda-Erlebnis haben möchte, muss also zwingend zum Erweiterungspass greifen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Quelle: Nintendo