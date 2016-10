Zelda: Breath of the Wild - Neue Videos zu Links Open-World-Abenteuer

Auf Nintendos japanischem Youtube-Kanal sind heute neue Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild aufgetaucht. Die Clips beleuchten verschiedene Aspekte des Action-Adventures. Vorgestellt wird Links reichhaltiges Bewegungsrepertoire (Laufen, Springen, Schwimmen, Klettern, Segeln, Fliegen, Sandboarden etc.), die Kampffähigkeiten des Helden und letztendlich das durchaus beeindruckende Wettersystem, das bei Zelda: Breath of the Wild zum Einsatz kommt.

Ob die Veröffentlichung der Videos mit der heutigen Enthüllung von Nintendo NX in Zusammenhang stehen, bleibt abzuwarten. Nintendo wird den Schleier um das mysteriöse Konsolensystem um 16 Uhr mit einem ersten Trailer lüften. Zelda: Breath of the Wild wird mit großer Wahrscheinlichkeit einer von mehreren Launch-Titeln für Nintendo NX. Der Release ist für März 2017 geplant. Außerdem erscheint das Action-Adventure aber noch für Wii U. Aus dieser Version dürften auch die gezeigten Spielszenen stammen. Absolut sicher ist das aber nicht. Weitere News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Zelda: Breath of the Wild.