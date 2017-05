Zelda: Breath of the Wild: ​Modder stiften mit Wii U-Mod reichlich Chaos

Die Modder MrBean3500vr und Chadderz entwickelten zusammen für die Wii-U-Version des Nintendo-Spiels Zelda: Breath of the Wild eine Mod, die es dem Nutzer ermöglicht, fast jedes Item, eine Vielzahl an Objekten und sogar Gegner und Boss-Gegner in der Spielwelt zu beschwören. Der Accio Master Code sorgt damit im Spiel für eine Menge Chaos. Nutzer können Rubine regnen lassen, Bosse beschwören oder Wächter gegen andere NPCs antreten lassen. In einem rund 18-minütigem Videos stellt MrBean3500vr die fast unendlichen Möglichkeiten der Mod vor:





Die Mod befindet sich laut den beiden Nutzern noch in der Beta-Phase. Es bleibt also spannend, welche Späße Chadderz und MrBean3500vr ihrem Cheat-Code noch hinzufügen. Die Videobeschreibung bietet Hinweise darauf, wie sich der Accio Master Code installieren lässt. Achtung: Das Installieren eines Cheat-Codes auf einem geschlossenen System wie der Wii U kann zu einer Vielzahl an Problemen führen. Wir raten daher von der Installation ab.

Quelle: MrBean3500vr