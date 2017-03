Kritiker aus aller Welt überschlagen sich geradezu in Superlativen, wenn es um The Legend of Zelda: Breath of the Wild geht. Der aktuelle Metascore liegt bei gewaltigen 97 Punkten. Auch wir waren von Links neuestem Abenteuer äußerst angetan, wie ihr in unserem Test zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild nachlesen könnt. Der bekannte Youtuber und Spielekritiker Jim Sterling kann sich der grassierenden Begeisterung nicht ganz anschließen. Er bewertete The Legend of Zelda: Breath of the Wild "lediglich" mit 7 von 10 möglichen Punkten, was der Note "gut" entspricht.

Sterling betont in seinem Test mehrfach, dass Breath of the Wild ein tolles Spiel ist, das seiner Ansicht nach jedoch durch diverse Macken keine Höchstwertung verdient. In den letzten Absätzen des Tests schreibt er: "Es sollte mittlerweile klar geworden sein, dass ich wirklich viel Spaß mit diesem Spiel hatte und es mehr lieben wollte als ich es letztlich tat". Die Folge von Sterlings unterdurchschnittlich ausgefallenem Review zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Zahlreiche Fanboys und -girls protestierten in den Kommentaren und an anderen Stellen im Internet.



Angry Zelda fans are now attempting to hijack my website and twitter. — Jim RESISTerling (@JimSterling) March 13, 2017



Krude Verschwörungstheorien werden bemüht, denen zufolge es Sterling Hersteller Nintendo heimzahlen wolle nach der Kontroverse um das Creator's Program, das auch ihn (finanziell) benachteiligen dürfte. Selbst vor DDoS-Attacken gegen Sterlings Webseite schreckte ein Teil der Unzufriedenen offenbar nicht zurück. Erst heute wies Sterling auf eine mehr als fragwürdige StrawPoll-Umfrage hin. Ähnlich erging es Sterling übrigens, als er No Man's Sky mit einer 5/10 bedachte. Allerdings gingen die Meinungen bei dem Weltraum-Abenteuer deutlich weiter auseinander als aktuell bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Quelle(n): The Jimquisition, Twitter