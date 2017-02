Die Dungeons im kommenden The Legend of Zelda: Breath of the Wild werden weitaus kleiner ausfallen als es in den Vorgängern der Fall war. Einem Bericht der Internetseite GameInformer zufolge können sich Spieler nicht mehr so einfach verlaufen, da es sich um einen relativ linearen Aufbau ohne große Verzweigungen handelt. In einem Interview mit Eiji Aonuma (Producer von Breath of the Wild) wurde zudem verraten, dass das Ende der Dungeons in den meisten Fällen sogar direkt sichtbar ist. Trotzdem sind die Dungeons dadurch angeblich nicht einfacher zu lösen - Rätsel sollen weiterhin ein wichtiger Bestandteil sein.

Wegen der simpleren Gestaltung der Dungeons gibt es in Breath of the Wild offenbar auch keinen Kompass mehr. Stattdessen erhalten Spieler alle wichtigen Informationen auf einer 3D-Karte. Ein Wechseln zwischen verschiedenen Ebenen oder Etagen wird nicht mehr möglich sein. Zudem fokussiert sich kein Dungeon sowie Boss-Gegner auf ein spezielles Item. Während man in den Vorgängern noch beispielsweise einen Greifhaken benötigte, um durch einen bestimmten Dungeon zu kommen, sollen Spieler in Breath of the Wild meist alle wichtigen Items direkt im Inventar haben.

Neben den Dungeons werden auch über 100 kleinere Schreine im kommenden Nintendo-Abenteuer zu finden sein. The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird zum Launch der Nintendo Switch am 03. März 2017 erscheinen. Die Umsetzung für die Wii U wird dann ebenfalls im Handel erhältlich sein. Weitere Meldungen und Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameInformer