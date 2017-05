Nintendo hat Einzelheiten zum ersten Season-Pass-DLC für The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt gegeben. "The Master of Trials", so lautet der Untertitel der Erweiterung, enthält demnach Folgendes: "Prüfung des Schwertes" (45 Räume mit immer härteren Gegnern, dauerhaft leuchtendes Master-Schwert als Belohnung), "Hard Mode" (schwierigere Gegner und neue - Varianten), "Pfad des Helden" (kartographiert Links Reise durch Hyrule mit, siehe Video), Krog-Maske (pulsiert in der Nähe von Krog-Verstecken), Teleport-Medaillon (erlaubt des Setzen eines (!) Wegpunktes, zu dem Link jederzeit zurückteleportiert werden kann) und acht neue Ausrüstungsgegenstände (inspiriert von älteren Teilen der Zelda-Reihe).

Erscheinen soll "The Master of Trials" im Sommer 2017. Einen genauen Release-Termin gibt es nach wie vor nicht. Insgesamt gewährt der für Nintendo Switch und Wii U erhältliche Season-Pass für The Legend of Zelda: Breath of the Wild Zugriff auf zwei derartige Erweiterungen. Nummer 2 ist noch namenlos und soll im Winter 2017 auf den Markt kommen. Die beiden DLCs können nicht einzeln erworben werden. Wer das komplette Zelda-Erlebnis haben möchte, muss also auf jeden Fall zum Staffelpass greifen. Preispunkt: rund 20 Euro. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zu Links neuestem Abenteuer findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Quelle: Nintendo PM