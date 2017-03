Zelda: Breath of the Wild: Spieler lenken Hühner-Rache auf Gegner um

Seit Link to The Past gehört es zum ungeschriebenen Gesetz in der Zelda-Reihe, dass Angriffe auf vermeintlich harmlose Hühner vergolten werden. Auch in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, jüngst für Nintendo Switch und Wii U erschienen, rotten sich die Tiere zusammen und rächen sich mit ihren Schnäbeln an Link, wenn der spitzohrige Held es wagt, sie zu attackiert. Spieler haben nun eine Möglichkeit entdeckt, die angriffslustigen Hühner in einen Spielvorteil umzumünzen und sie direkt gegen Links richtige Feinde einzusetzen.

Der Trick funktioniert wie folgt: Hebt ein Huhn auf und lasst euch vom einem beliebigen Gegner auf dem Feld treffen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild registriert den Angreifer beziehungsweise alle Feinde in unmittelbarer Nähe und lässt auf sie einen todbringenden Hühnerschwarm los. Der Protagonist bleibt derweil unberührt und kann genüsslich bei der Blutrache zusehen- ein herrlicher Spaß, wie das Video am Ende dieser Meldung veranschaulicht!

Ob dieser Vergeltungsschlag von Nintendo beabsichtigt ins vielerorts prämierte Fantasy-Rollenspiel implementiert wurde, können wir an dieser Stelle nur vermuten. Vor dem Hintergrund der verblüffenden Detailliebe im neuen Zelda, glauben wir jedoch nicht an Zufälle. Zuletzt berichteten wir etwa über die schrägen NPC-Reaktionen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, wenn Link ohne Klamotten unterwegs ist. Warum das neue Zelda ein Open-World-Meisterwerk ist, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test mitsamt Video-Fazit.