Nintendo hat wie versprochen einen neuen Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den nächtlichen Game Awards 2016 gezeigt. Der Clip trägt den Titel "Life in the Ruins" und hat eine Laufzeit von etwa eineinhalb Minuten. Vorgestellt werden einige spektakuläre Schauplätze aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild, darunter beispielsweise ein riesiges Luftschiff. Besonders interessant: Bei Sekunde 52 scheint Links weibliches Pendant zu sehen zu sein. Was es damit genau auf sich hat, bleibt aber abzuwarten.

Ein wenig störend ist das auch aus älteren Trailern zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits bekannte Bildflimmern, bedingt sehr wahrscheinlich durch fehlendes beziehungsweise unzureichendes Anti-Aliasing. Möglicherweise sorgt diesbezüglich die stärkere Hardware von Nintendo Switch für Abhilfe. "Life in the Ruins" zeigt mit großer Wahrscheinlichkeit die Wii-U-Version. Diese Vermutung legt zumindest ein gleichzeitig veröffentlichtes Let's Play nahe, in dem das Gamepad von Nintendos alternder Heimkonsole zu sehen ist. Ihr findet beide Videos direkt unterhalb. Was auf den Game Awards 2016 noch immer nicht bekannt gegeben wurde, ist der finale Release-Termin. Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach The Legend of Zelda: Breath of the Wild den Launch von Nintendo Switch im März 2017 verpassen würde.