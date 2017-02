The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und Wii U: In unserem umfassenden FAQ zum neuen Abenteuer bieten wir euch eine Zusammenfassung der wichtigsten Infos. Egal ob Erscheinungstermin, erste Test-Wertungen oder Details zur Limited Edition oder Season Pass, mit diesen Details seid ihr für den Release des neuen Hyrule-Abenteuers gut gerüstet. Das neue Zelda-Kapitel wird sich dabei von den bisherigen Ablegern unterscheiden. Eine offene Spielwelt, jede Menge Items, Crafting von Gegenständen, Herstellung von Nahrung und vieles mehr. Erste Testberichte feiern das Abenteuer bereits als Meisterwerk. In diesem Überblick fassen wir für euch kurz vor Release-Termin die wichtigsten Details zu Zelda: Breath of the Wild zusammen.



Wann ist offizieller Release-Termin?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 für Nintendo Switch und Wii U. Pünktlich zum Release von Nintendos neuer Spielekonsole starten auch Zelda-Fans ins neue Abenteuer. Dabei steht das neue Zelda-Abenteuer nicht nur bei Händlern wie Media Markt oder Saturn in den Regalen, auch über Nintendos eShop wird das Spiel erhältlich sein. Wer sich das neue Open World-Spiel in digitaler Form für Nintendos neue Konsole Switch zulegen möchte, der schaltet mit dem Day One-Update für die Switch den Nintendo eShop zunächst frei. Danach ist das Spiel problemlos auch zum Download erhältlich.

Gibt es erste Test-Wertungen?

Das renomierte Spiele-Magazin Edge verlieh Zelda: Breath of the Wild die Top-Wertung 10 von 10 Punkten. Dabei lobten die Tester die offene, fesselnde Spielwelt. "Seit Ocarina of Time haben wir keinen Fuß mehr in eine Welt gesetzt, die sich so umwerfend groß und untrüglich magisch anfühlt, was überaus faszinierend ist. Viele Spiele haben versprochen, dass sie uns überall hin gehen lassen und wir alles machen können. Wenige, wenn überhaupt eins jemals, haben dieses Versprechen so unwiderstehlich geliefert", heißt es im Review des britischen Videospiele-Magazins. Dabei bezieht sich die Wertung sowohl auf die Wii U als auch die Nintendo Switch-Version. Unser Test-Team zu Zelda: Breath of the Wild ist bereits fleißig in Hyrule unterwegs - in Kürze bieten wir euch unseren Test zu Zelda: Breath of the Wild.

Was enthält die Limited Edition?

Die Zelda: Breath of the Wild Limited Edition bietet neben dem Spiel auch eine Soundtrack-CD sowie eine Replica-Figur des Master Schwertes. Im folgenden Video stellt euch Zelda-Produzent Eiji Aonuma die Inhalte der limitierten Sonderedition zu Breath of the Wild vor. Achtung: Den Season Pass für die Zusatzinhalte bietet die limitierte Zelda-Edition nicht!

Welche Unterschiede zwischen den Versionen für Switch & Wii U gibt es?

So groß sind die Unterschiede zwischen den Fassungen für Wii U und Nintendo Switch nicht - aber es gibt sie. Demnach laufen beide Spiele mit einer Bildrate von 30 Frames pro Sekunde. Erste Unterschiede gibt es laut Nintendo in puncto Auflösung. Während Breath of the Wild im TV-Betrieb der Nintendo Switch in einer Auflösung von 900p dargestellt wird, rendert das Abenteuer auf der Wii U-Konsole in einer nativen Auflösung von 720p. Für die Switch-Version verspricht Nintendo eine bessere Tonqualität, darunter für Wasser, Gras und Kämpfe. Inhaltlich liefern beide Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild allerdings das gleiche Spielerlebnis. Zum benötigten Speicherplatz der Wii-U-Version äußerte sich Nintendo ebenso. Die Disc-Version von Zelda: Breath of the Wild für Wii U setzt einen freien Speicher von rund 3 Gigabyte voraus - wahlweise auf der Konsole oder einer externen Festplatte. Nintendo Switch-Spieler müssen das Spiel nicht installieren.

Gibt es einen Season Pass samt DLC?

Ja, erstmals im Zelda-Universum gibt es herunterladbare Zusatzinhalte. Kaufen dürft ihr den Season Pass ab Erscheinungstermin von Zelda: Breath of the Wild am 3. März 2017. Dieser beinhaltet zwei große DLC-Pakete und kostet 19,99 Euro. Habt ihr den Season Pass zu Breath of the Wild erworben, so findet ihr im großen Plateau in Hyrule drei neue Schatzkisten mit In-Game-Items sowie einem Nintendo Switch T-Shirt für Link. Das erste große DLC-Paket soll im Sommer erscheinen und eine neue Prüfungsschrein-Herausforderung, einen härteren Schwierigkeitsgrad sowie ein neues Feature für die Weltkarte enthalten. Der zweite Zusatzinhalt erscheint laut Nintendo im Winter und bietet euch einen neuen Dungeon samt Story und weiteren Herausforderungen. Einzeln erwerbt ihr die neuen Inhalte leider nicht.



Nintendo Switch-Spielszenen zu Zelda: Breath of the Wild?

Im folgenden Video zeigt Zelda-Produzent Eiji Aonuma mehr als 20 Minuten Spielszenen aus dem neuen Zelda: Breath of the Wild.