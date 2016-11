Nintendo wird während den The Game Awards neue und exklusive Spielszenen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild zeigen. Das haben der japanische Gamesgigant und auch Gastgeber Geoff Keighley via Twitter bekannt gegeben. Welche Version von Links neuestem Abenteuer wir in den frühen Morgenstunden des 2. Dezember zu sehen bekommen werden, geht aus den Bekanntmachungen nicht hervor. Denkbar wäre, dass Nintendo die Switch-Fassung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit nach Los Angeles bringt.

Zuvor kann The Legend of Zelda: Breath of the Wild noch den Preis in der Kategorie "Most Anticipated Game" ("Meist erwartetes Spiel") bei den The Game Awards gewinnen. Die Konkurrenz ist aber hart. Außerdem sind in dieser Kategorie nämlich noch God of War, Horizon: Zero Dawn, Mass Effect: Andromeda und Red Dead Redemption 2 nominiert. Die komplette Show wird live im Internet übertragen, unter anderem über Youtube, Twitch, Facebook, Steam, PSN und Xbox Live. Weitere News und Infos findet ihr auf der Themenseite The Legend of Zelda: Breath of the Wild.