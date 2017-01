Während der Präsentation seiner neuen Konsole Switch in den frühen Morgenstunden, hat Nintendo nicht nur einen brandneuen, epischen Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild gezeigt, sondern endlich auch den exakten Release-Termin für Deutschland bekannt gegeben. Links erstes Open-World-Abenteuer - das diese Bezeichnung auch tatsächlich verdient - erscheint demnach am 3. März, also pünktlich zum Launch von Nintendo Switch. Gleichzeitig wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild aber auch für den Vorgänger Wii U in den Händlerregalen stehen.

Leidglich für Nintendo Switch wird allerdings die The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Limited Edition erhältlich sein. Diese Sonderausgabe enthält, neben dem Spiel selbst natürlich, den Soundtrack auf CD und eine "Master-Schwert des Lebens"-Figur. Seht euch hierzu den Trailer unterhalb an. Offensichtlich exklusiv in Nordamerika wird es The Legend of Zelda: Breath of the Wild alternativ als Special und Master Edition mit teilweise anderen Goodies geben. Da Nintendo Switch region-free ist, steht einem Import allerdings immerhin nichts im Wege. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.